  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:14 ص
بحث متقدم
خسوف القمر بالقرن الواحد والعشرين سيكون بالأقصر السبت

"أزهري" عن خسوف القمر: "بروفة ليوم القيامة"

ترامب وأردوغان

واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد تركيا

بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية

"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

صيدلية

"الصيادلة" تفجر مفاجأة عن الأدوية المسرطنة في مصر

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» للمسافرين إلى السودان: بلاش ترامادول

البيت الأبيض

لهذه الأسباب.. أمريكا تُفرج عن المعونة العسكرية لمصر

الفريق سامي عنان

حزب «عنان» يكذب البيانات المنسوبة إليه: «مجهولة المصدر»

الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة الأسبق

عبدالله بركات: أبرأ إلى الله من الإخوان والعنف

جمال عبدالناصر

تقصي حقائق 67 أدانت «عبدالناصر» في النكسة

الشرطة تعاين موقع الحادث

بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

تجديد حبس لاعب نادى أسوان حمادة السيد 45 يومًا

قضايا وحوادث

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد
كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس والدة أطفال المريوطية وصديقتها

#

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا

#

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

#

تجديد حبس 6 متهمين من "كتائب حسم"

مانشستر سيتي

جماهير

محمد صلاح

ليفربول

رياض محرز

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تجديد حبس لاعب نادى أسوان حمادة السيد 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش.

والتمس دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة أو استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة أجرت تحقيقاتها مع المتهم في القضية رقم 840 لسنة 2017، ووجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تجديد حبس لاعب نادى أسوان حمادة السيد 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش.

والتمس دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة أو استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة أجرت تحقيقاتها مع المتهم في القضية رقم 840 لسنة 2017، ووجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "القرموطي" يؤدي صلاة الخسوف على الهواء
» رد ناري من الرئاسة التركية على تهديدات ترامب
» الكشف عن السبب الحقيقي لحادثة مطار أبوظبي
» البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في 4 جلسات
» داعية تركي يدفع مليون يورو ليصبح ماسونيا
» شاهد.. عرض مذهل لمسن مصري بكرة القدم
» معلومة هامة عن أدوية الضغط والقلب المسرطنة
» تفاصيل زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي القاهرة
» عالم أزهري: الخسوف بروفة ليوم القيامة
» بالفيديو.. تطوير شاشة مرنة غير قابلة للكسر
» هبوط قياسي لسهم فيسبوك بالبورصة الأمريكية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى