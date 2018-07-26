تاجر مخدرات بالجيزة يسقط فى قبضة أمن المنيا

26 يوليه 2018 - 01:26 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شمال الصعيد بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات بأمن المنيا، من ضبط أكبر تجار مخدرات الجيزة المدعو علواني.ع.ع 50 سنة من مركز الصف بالجيزة.

وتم تشكيل فريق بحث ضم الرائدين محمد فاروق, محمود قرين والنقيب عدنان أبو عقرب وتم التأكد من تحركاته حيث وردت المعلومات باعتزامه بتسليم شحنة كبيرة من المواد المخدرة بطريق الصحراوي الشيخ فضل بني مزار المنيا.

وبالعرض على اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أصدر تعليماته بتقنين الإجراءات وسرعة ضبطه.

تم عمل عدة أكمنة له حيث تم ضبطه قرب الشيخ فضل بحوزته 35 طربة حشيش قيمتها أكثر من ربع مليون جنيه ومبلغ مالي وهاتف وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات، وأنه كان ينوي توزيعه بالمنيا وتم تحرير المحضر والعرض على النيابة العامة.