تنفيذي المنيا يوافق على إجازة السبت لجميع المدارس الحكومية

26 يوليه 2018 - 01:18 م

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا على اعتبار يوم السبت من كل أسبوع إجازة رسمية للمدارس الحكومية وجميع العاملين بها، مع زيادة ساعة دراسية يوميًا أثناء العملية التعليمية مع بداية العام الدراسى المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة عصام البديوى، محافظ المنيا وبحضور محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن المختلفة بالإضافة إلى وكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية على مستوى المحافظة والمعنيين بهذا الشأن.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن القرار سيطبق على جميع المدارس الحكومية بالمحافظة، أما المدارس الخاصة فلها تنظيمها الداخلي لكن جميع المدارس تتفق في أن أيام العمل هي 5 أيام، وسوف تصدر المديرية جميع القواعد المنظمة للقرار.