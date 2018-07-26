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الحكومة: قانون الملكية العقارية سيسهل إجراءات تسجيل الملكية

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مروان

وكالات : حنان حمدتو

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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن إجراءات تسجيل الملكية العقارية بالشهر العقاري ستكون أبسط كثيرًا بعد الانتهاء من القانون الجديد الخاص بتسجيل الملكية العقارية، لافتًا إلى أن مشروع القانون تم بالتعاون بين وزارتي شئون مجلس النواب والعدل.

وأوضح عمر مروان، في لقاء له بالمحررين البرلمانيين، صباح اليوم، أن قانون تسجيل الملكية العقارية في المدن الجديدة صدر ولائحته التنفيذية صدرت، وفى المدن القديمة انتهت منه الحكومة وأرسلته لمجلس الدولة.

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن مشكلة الملكية معقدة فى المدن القديمة على خلاف المدن الجديدة ولا يمكن دمجها فى قانون واحد، موضحًا أنه في المدن الجديدة المشكلة بسيطة لأن سلسلة نقل الملكية ليست ممتدة، أما فى القديمة من الصعب الحصول على أصل مالك العقار لأنها عقود عرفية، لافتا إلى أن أى خدمات ستُقدم للعقار تتطلب تسجيل العقد.

كما لفت مروان إلى أن برنامج الحكومة الجديد يصاحبه أجندة تشريعية جديدة بالتأكيد بالإضافة إلى التشريعات المتبقية من دور الانعقاد الأخير، قائلا: “ونأمل الانتهاء من الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية فى دور الانعقاد القادم”.

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