الجندي عن مشاركته فى "الباطنية": "من غلبي"

26 يوليه 2018 - 01:06 م

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سبب مشاركته في مسلسل "الباطنية"، قائلاً: "أنا شاركت فى المسلسل مع الفنان الكبير صلاح السعدنى، من غلبى عشان أفهم الناس ونواجه انتشار الحشيش، والعجيب إن تأثير التمثيلية جاب مردود كبير ورسالة إنه حرام مثل الخمر، عرفها ناس كتير، الحشيش حرام".

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك من يحاول التشكيك فى العلماء ويروجون شائعات دينية، لتصفيات الحسابات.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن جماعات الشر تنشر معلومات كاذبة عن تحليليه شرب الحشيش".

شاهد الفيديو..







