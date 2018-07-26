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تغريدة العريفي عن " القهوة" تثير عاصفة بتويتر

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القهوة

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العريفي

أساسيات الكيف

تسببت تدوينة للداعية السعودي محمد العريفي  عن القهوة في عاصفة من الجدل علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

العريفي غرد بوضع إعلان لقهوة " أرابيكس الخير" علي حسابه والتي تقول : " مسافر الصيف لا تنس أساسيات الكيف ..حضرها في الفندق" ، بدون أي تعليق من قبل العريفي ، والتي اعتبرها البعض أنها مجرد دعاية للقهوة لا تليق بصفحة الداعية.

وغرد أحد المعلقين قائلا : كل الانبياء اشتغلو فـي التجارة وان شئتم ذكرت لكم اكثر من عشرة قصص وهم يحملون هم أمة ودعوة وقضاء وتشريع دين جديد على الناس".

كما استنكر حساب الأمل مهاجمي العريفي قائلا : " والله هو ما كفر و لا سوى شي يغضب رب العالمين عشان تغلطون عليه .. لا يكون ماخذ من حلالكم بس .. الله يزيدك من واسع فضله و رحمته يا بو عبدالرحمن و يرزقك من حيث لا تحتسب".

وغرد حساب أبو كيان النصر  : "عجبا لمن يهاجم الشيخ وهل حرم الله التجاره !! ام هو الحسد والغل والكره نختلف مع الشيخ في امور ونوافقه على امور ولكن لا يحق لأي شخص ان يتكلم عن مايفعله الشيخ بحسابه الا اذا خالف شرع الله فيحق لكل شخص ان يتكلم بالحسنى وليس تهكما على فضيلته .. اتقوا الله".

فيما استنكر مغردون ذكر لفظ الكيف لأنه يوحي بتعاطي المخدرات ، حيث غرد حساب فهد الشريف  : "في بعض الدول تعني الحشيش والمخدرات والخمور".

وغرد حساب فادي العبويني : " الله يسامحك ياشيخ ايش خليت للحشيش والكبتجول..بلا قهوة بلا نسكافيه.. الكيف حشيش وبس".


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