رسميًا.. السوبر الإماراتي على استاد السلام بالقاهرة

26 يوليه 2018 - 12:41 م

اختارت لجنة دوري المحترفين بالإمارات إستاد السلام بالقاهرة لاستضافة نهائي كأس سوبر الخليج العربي "السوبر الإماراتي" في 25 أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بحضور جماهيري يصل إلى 22 ألف متفرج، سمح بحضورهم الأمن المصري، بالتعاون بين شركة بريزنتيشن سبورت، واتحاد الكرة المصري والمسئولين في مصر.

وقال يوسف رسول الخوري، نائب رئيس لجنة دوري المحترفين بالإمارات، في مؤتمر صحفي بأبو ظبي، النجاح السابق في التجربة الأولى لإقامة السوبر الإماراتي بالقاهرة قبل عامين، جعل لجنة دوري المحترفين توافق على إقامة البطولة مرة أخرى خارج الإمارات وتحديدا بالعاصمة المصرية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التأكيد على متانة العلاقات بين مصر والإمارات، والرغبة الدائمة في إقامة السوبر الإماراتي بالقاهرة، وكذلك السوبر المصري بالإمارات.

وأشار إلى أن التعاون الكبير بين مجلس أبو ظبي الرياضي، وشركة بريزنتيشن يجعل الإمارات مطمئنة على نجاح تنظيم المباراة وخروجها بشكل لائق، موضحًا أن التذاكر ستوزع بالتساوي بين الجمهوريين، آملا أن يمتلئ الملعب عن آخره بالجمهور، وأنه يعلم كم الترتيبات الموضوعة من جانب الشركة لتخرج المباراة بشكل مذهل، وأعلن أن شركة "بريزنتيشن" سوف تقوم بإنتاج البطولة تليفزيونيًا في ظل الأداء الاحترافي الذي قدموه في البطولة السابقة في القاهرة، والذي يبشر بأن الصورة سوف تكون أكثر روعة واحترافية تلك المرة.