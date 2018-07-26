الصور الأولى من موقع مصرع مدير سد النهضة

26 يوليه 2018 - 12:35 م

لقي سمنجاو بيكلي، مدير مشروع سد النهضة مصرعه، حيث عثرت السلطات الإثيوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على جثته داخل سيارته، بوسط العاصمة أديس أبابا.

ونشرت وسائل إعلام إثيوبية صورًا من مكان حادث مقتل مدير مشروع سد النهضة، مؤكدة أنه تم نقل جثة سمنجاو بيكلى إلى مستشفى "سانت بول"؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وسارع العشرات من الإثيوبيين فى أديس أبابا، نساء ورجالا وشبابا، إلى التوافد إلى المكان الذى وجد فيه، بيكلى وتظهر على وجوههم صور الحزن وأجواء الصدمة لمكانة الرجل فى قلوب الإثيوبيين.

وتجرى عناصر من الشرطة الجنائية الفيدرالية وقوات الأمن الأخرى التى تحيط بمكان الحادث تحقيقات حول ملابسات وفاة بيكلى.

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