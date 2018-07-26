معيط: الإصلاح الاقتصادى دواء مر أعاد للدولة عافيتها

26 يوليه 2018 - 12:26 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كالامتحان الصعب والدواء المر، الذى ترك آلامه وآثاره على المواطنين، مشيرًا إلى أنه فى الوقت ذاته الدولة بدأت تستعيد عافيتها فى عديد من النواحى، ومنها الجزء الخاص بالمالية العامة والاقتصاد.

وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر صحفى لعرض نتائج موازنة 2017 – 2018، أن الوزارة حققت المستهدفات خلال العام المالى 2017 – 2018، فى ظل ظروف وتحديات صعبة مثل ارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطبيق العملى لسعر صرف الدولار.