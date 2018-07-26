رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمحافظات

26 يوليه 2018 - 12:17 م

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمسئولى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وحضر المهندسة راندة المنشاوى نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق ورؤساء الهيئات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على سرعة الانتهاء من حصر 300 قرية على مستوى الجمهورية سيتم العمل على توصيل خدمات الصرف الصحى لها وذلك نظرًا لقربها من محطات معالجة صرف صحى قائمة وإمكانية توصيلها بها وحل المشكلات المتعلقة باقامة الشبكات والروافع المطلوبة وذلك بتعاون ومشاركة كل من وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تمثل اولوية قصوى ضمن اولويات الحكومة التى تسعى لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عرضاً حول الوضع الراهن لخدمة مياه الشرب حيث أشار إلى أن كمية المياه التى يتم انتاجها تصل إلى 781 ألف م3/ يوم لتلبية مختلف الاحتياجات السكانية والاقتصادية داخل المحافظة، كما استعرض الموقف التنفيذى لمشروعات خطة الاحلال والتجديد لمياه الشرب 2017/2018، والتى بلغت التكلفة التقديرية لها حوالى 117 مليون جنيه، وكذا المشروعات الجارى استكمالها، ومنها احلال وتجديد ودق وتغويص ابار ارتوازية بمحطات مياه الشرب بنواحي المحافظة، واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وكذا احلال وتجديد محولات كهربائية قدرات مختلفة بمحطات مياه الشرب بنواحي المحافظة.

وحول الموقف التنفيذى لمشروعات خطة الاحلال والتجديد للصرف الصحى 2017/2018، اشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أن التكلفة التقديرية للخطة بلغت 93 مليون جنيه، وانه جار استكمال احلال وتجديد خط طرد سرس الليان من محطة الرفع رقم 1 حتى محطة المعالجة بكفر السنابسة بقطر 800 مم، وكذا احلال وتجديد الصرف الصحي بمنطقه السلخانة والمناطق المجاورة بالباجور .

وأشار رئيس الشركة إلى ما تم بخصوص أعمال المشاركة المجتمعية فى مشروع الصرف الصحي بقرية زاوية بمم – مركز تلا، حيث اوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الانحدار باجمالى 14 كم وكذا تم نهو خط الطرد بطول 3400 متر، والانتهاء من تنفيذ جميع اعمال محطة الرفع بالقرية، ودخول المشروع الخدمة منذ فترة.

وعرض رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقريراً حول مشروعات محافظة المنوفية، حيث أشار إلى أن عدد مشروعات مياه الشرب بالمحافظة يصل إلى 45 مشروعاً بطاقة مليون و140 الف م3/يوم، بتكلفة اجمالية تقدر بما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً منها وجار العمل للانتهاء من الباقى، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة فيبلغ عددها 32 مشروعاً بطاقة 642.5 الف م3/ يوم، بتكلفة اجمالية تقدر بما يقرب من خمسة مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً منها وجار العمل للانتهاء من الباقى.

كما استعرض رئيس الجهاز القرى التي تم الانتهاء من الصرف الصحى بها خلال خطة 2017/2018، ومنها كفر العرب، وكفر زين الدين، وقويسنا البلد، والسلامية، وكذا القرى المقرر الانتهاء منها خلال خطة 2018/2019، ومنها كفر اشليم، ودلهمو، وجريس، ومنشأة شنوان، وشنشور.

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذى لمشروع استكمال منظومة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى المعالج بمنطقة بياض العرب الصناعية ببنى سويف، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه (الحل العاجل) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه، وقد ساهمت تلك المرحلة فى التخلص من 6000 م3 / يومياً من مياه الصرف الصحى المعالجة وتجفيف منطقة أبراج الكهرباء.