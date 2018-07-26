بالصور.. لأول مرة "زواج بدون قايمة"

26 يوليه 2018 - 11:54 ص

أقدم أحد الآباء بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، على مخالفة العادات والتقاليد والاشتراطات الخاصة بالزواج، بتزويج ابنته بـ"قايمة زواج" لا تكلف العريس جنيهًا واحدًا ولكنها تحمله أمانة صون العروس.

وانتشرت على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي صورة لورقة "قايمة الزواج" كتب فيها أنا الأب "محمد أحمد حسن" الشهير بـ"حمادة فرار" أوافق على تزويج ابنتي للمهندس "محمد سالم حامد" دون شروط مالية تذكر، حيث اكتفى بأن يقول "لقد وافقت أن تكون ابنتي زوجة لكم.. هي ابنتي وقرة عيني وأغلي عندي من أي قايمة بأي مبلغ.. أثمِّن ابنتي بأخلاقها وتربيتها.. أرجو منكم أنسابي أن ترعوا الله فيها كما لو كانت ابنة لكم.. وكما قال الرسول الكريم "رفقًا بالقوارير"، قايمتي ليست ورقة تكتب.. هي عقد يسن والعقد شريعة المتعاقدين.. وعقدي معكم أن أسلمكم ابنتي الملاك الطاهر".

وفي اتصال هاتفي أجراه مراسل "المصريون" بالأقصر مع والد العروس "محمد أحمد حسن" أكد الأخير أن هذا الأمر لم يخبر به أحد، وكان محتفظًا به لأن يكون مفاجأة سارة للعروسين بعد عقد القران، مضيفًا أنه: "بعد أن تم كتب الكتاب قولت للناس مع احترامي خلي العريس يمضي القايمة بس قبل ميمضيها يقرأها على الناس الموجودة".

وأضاف فرار الذي يمتلك مطعم فول وفلافل ببندر إسنا أن "قايمة الزواج لا تؤثر في الحياة الزوجية واستقرارها، قائلاً: "الإنسان بيجوز ابنته لراجل وأساسًا الموضوع مش قايمة، المهم الاتفاق بين راجل وراجل وأنا هديله لحمي هاخد عليه قايمة".

وعلمت "المصريون" من والد العروس أن حفل الزفاف تم أول أمس الثلاثاء، وأن العروس تدعى "هبة" وهي الابنة الرابعة لأبيها من مجمل خمس بنات، وتعمل بهيئة قضايا الدولة، وأنه يسعى لأن يعيشن حياة كريمة مع أزواجهن.







