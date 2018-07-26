الضرائب العقارية تحذر من التهرب الضريبى

26 يوليه 2018 - 10:46 ص

حذرت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، ملاك العقارات من عدم دفع الضرائب العقارية الواجب سدادها وفق قانون الضرائب، مشيرة إلى أن من يمتلك وحدة سكنية واحدة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه لديه مهلة لآخر العام، لتقديم أوراقه الرسمية لمصلحة الضرائب.

وأضافت فى لقائها ببرنامج ” على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الضرائب العقارية حصلت على 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الأخير، مؤكدة أن الإعفاء الضريبى يكون لوحدة سكنية واحدة، واللجان التى حددها القانون هى من تحدد القيمة الضريبية للوحدة السكنية، مضيفة أن وزير المالية الأسبق هانى قدرى يمتلك وحدة سكنية واحدة ودفع قيمتها الضريبية.

وأوضحت أن 385 ألفًا قدموا طعنًا على الإقرارات الضريبية من أصل 27 مليون إقرار ضريبى، مضيفة أن الوحدة التجارية حتى مائة ألف جنيه تدفع 2.40 جنيه ضريبة عقارية.

كانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، أكدت أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هى معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.