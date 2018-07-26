"هى اللى حرقت نفسها".. رد مسئول على وفاة سيدة وجنينها حرقا

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وفاة

كفر الشيخ

النهار

سيدة

جنين

كشف وحيد المسيرى، تفاصيل وفاة زوجته وجنينها، بسبب حريق كان قد نشب بمستشفى كفر الشيخ العام.

وقال "المسيري" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن زوجته توجهت للمستشفي برفقه والدها لأنها تعاني من مشكلة نفسية ، لافتا إلى أنهم فوجئوا بوقوع حريق داخل المستشفى.

وأضاف " المسيري"، أنه توجه مع والده زوجته للاطمئنان عليها فوجدها تعاني من احتراق جسدها بالكامل حيث أخبروه أن الحريق نشب بسبب وجود خطأ كهربائي من المقاول الذي قام بتجديد المستشفى، مشيرًا إلى أنها توفت منذ ساعة واحدة فقط ويمنعه رجال الأمن بالمستشفي من الدخول لها.

من جانبه نفى لطفي عبد السميع مدير مستشفى كفر الشيخ العام ، ما قاله زوج الضحية، مؤكدًا أن المتوفاة مريضة نفسيا جاءت يوم الجمعة الماضية وتم دخولها غرفه العزل وفوجئوا بنشوب حريق في تلك الغرفة، معقبا: "هي اللي حرقت نفسها".

وأوضح أنه جار التحقيق في الواقعة من قبل النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق، لافتًا إلى أن السيدة أصيبت بحروق بنسبة 80 % في جسدها وكانت حالتها سيئة وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة لها.


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