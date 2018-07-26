» بالفيديو.. اليابان تخترع مساجد متنقلة للمصلين

متابعات- محمد الخرو
تمكنت اليابان من تنفيذ مشروع المساجد المتنقلة للمصلين المسلمين، وتجوب المدن اليابانية استعدادًا للجماهير من جميع أنحار العالم خلال الأولمبياد المقرر إقامتها في 2020.
وهذه المساجد عبارة عن شاحنات متنقلة وتحتوى علي مكان للصلاة بالإضافة إلى حمامات و"حنفيات"، تكفي لـ50 شخص والغرض من هذا الاختراع التسهيل علي الزوار المسلمين لأداء فريضة الصلاة.
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اليابان قامت بتصميم مساجد متنقلة على شاحنات تجوب المدن، وذلك لتوفير مصليات لزوار اليابان خلال الأولمبياد التي ستقام في 2020 لتسهيل آداء فريضة الصلاة للزوار المسلمين.— Eyad - إيـاد (@Eyaaaad) July 24, 2018
كل شاحنة تكفي لـ 50 شخص pic.twitter.com/XgzH16TrRH
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