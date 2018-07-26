فرنسا تتطلع لدعم مصر فى استقرار الأوضاع بالمنطقة

26 يوليه 2018 - 09:57 ص

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى جان إيف لودريان ، والذى أكد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فرنسا للدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة.

وفى بيان أصدرته الخارجية المصرية، بادله شكرى الحديث تليفونيا بوصف العلاقات بين البلدين بأنها عميقة وتاريخية وتطلع مصر لتطويرها في كل المجالات خاصة على ضوء الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

كما أراد الفرنسي على إطلاع شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا على ضوء أهمية الجهود المصرية الداعمة للاستقرار والتسوية السياسية في ليبيا، حيث ثمن لودريان الجهود المصرية في هذا الصدد خاصة سعي مصر لإنجاز التسوية السياسية، فضلا عن توحيد الجيش الليبي. كما ناقش الوزيران الخطوات المقبلة لتحقيق التوافق بين كل الأطراف الليبية.