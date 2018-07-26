» تعرف على أسعار الذهب

26 يوليه 2018 - 09:49 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 616 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 24 بـ704 جنيهات.

عيار 21 بـ616 جنيهًا.

عيار 18 بـ528 جنيهًا.

عيار 14 بـ411 جنيهًا.

عيار 12 بـ352 جنيهًا.

الأونصة بـ21.894 جنيه.

الجنيه الذهب بـ4.928 آلاف جنيه.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.