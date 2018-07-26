بالفيديو.. بلدة شيعية تسبّ "نصر الله" بهذا اللفظ

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المخدرات

غضب

حسن نصر الله

بريتال

بلدة شيعية

انتشر مقطعٌ فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر غضب واستياء أهالي منطقة بريتال (ذات أغلبية شيعية) على خلفية مقتل 8 أشخاص، أثناء حملة اعتقال تجار مخدرات، على يد قوات الأمن اللبناني.

ويظهر الفيديو شابا يوجه شتائم للرئيس اللبناني (ميشل عون) وزعيم ميليشيا حزب الله (حسن نصر الله)، وذلك بعد يومٍ من إحراق أهالي بلدة (بريتال) علم حزب الله على الهواء وأمام وسائل الإعلام.

ويقف الشاب أمام "حسينية" أثناء تشييع القتلى الذي سقطوا على يد قوات الأمن اللبناني ، حيث يقوم بسب حزب الله وقيادته قائلا: "لعنة الله عليكم وعلى العلم.. يا أنجاس يا عبادين العملة"، طالبًا من المصور عدم حذف أي كلمة من مقطع الفيديو.

كما طالب الشاب (حسن نصر الله) بالخروج من مقره تحت الأرض لرؤية ممارسات ميليشياته: "إذا أنت مطمور تحت الأرض تعال شوف شو عم يصير".

يذكر أن منطقة بريتال في البقاع إحدى مواقع نفوذ "حزب الله"، ويوجد فيها العديد من المطلوبين للقضاء اللبناني بتهم تجارة المخدرات وتهريبها منهم من ظهر سابقاً مع عناصر من ميليشيا "حزب الله".

الفيديو..

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