الزمر: متى يعود الإسلاميون للجماعة الوطنية؟

26 يوليه 2018 - 09:35 ص

طالب الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية السابق، الإسلاميين بالعودة إلى موقعهم الحقيقي.

وتساءل الزمر في تدوينة له على حسابه بـ"تويتر": "متى يحتل الإسلاميون موقعهم الحقيقي، كمداوٍ لأمراض مجتمعاتهم، ومساند لها في أزماتها وعميق مشكلاتها.

كما طالبهم بترميم الساحات السياسية والجماعة الوطنية التي تم تمزيقها بعنف، وأن يكونوا منقذين لأوطانهم من المطبات والمستنقعات الإستراتيجية المعدة لها، ومعادل موضوعي في صراعات الأمة.

يذكر أن الزمر كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الإسلاميين ما زالوا يفتقدون ثقافة النقد الذاتي والتقييم الدوري، خاصة فيما يتعلق بالحركات المجتمعية والسياسية، وهي قضية جوهرية.

وأكد أن أبرز أخطاء الحركات الإسلامية هي تصور بعض الحركات لبعض الوقت أنها يمكن أن تغير أوضاع مجتمعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية عن طريق العنف، وهو ما يتعارض مع عملية التغيير السياسي والاجتماعي بالغة التعقيد، والتي لا يزيدها العنف إلا تعقيدًا.

وأشار إلي أن الحركات الإسلامية تقع في خطأ قاتل وهو عدم وجود قيادة وخطة إستراتيجية طويلة المدى لاستثمار وتوظيف الطاقات الهائلة التي كانت ولا تزال ترى أن المشروع الإسلامي هو الأولى والمؤهل لإنقاذ بلادنا ومجتمعاتنا، بالإضافة إلي استهلاك الكثير من الجهد والوقت في صراعات ونزاعات هامشية.