أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

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السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يوليو في البنوك.

وسجل الدولار 17.8425 جنيه للشراء 17.9397 جنيه للبيع، واليورو 20.8954 جنيه للبيع 21.0182 جنيه للشراء.

وبلغ الجنيه الإسترليني 23.6751 جنيه للشراء 23.8113 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.9251 جنيه للشراء، و18.0347 جنيه للبيع، اليوان الصيني 2.7462 جنيه للشراء، 2.7642 جنيه للبيع.

وسجل الريـال السعودي 4.7575 جنيه للشراء، 4.7837 جنيه للبيع، الدينار الكويتى 58.9018 جنيه للشراء 59.2951 جنيه للبيع، الدرهم الإماراتى 4.8488 جنيه للشراء، 4.8765 جنيه للبيع، الدينار الأردني 25.0676 جنيه للشراء، 25.2849 جنيه للبيع، والريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، 46.5649 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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