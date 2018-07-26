ساويرس يرفض تعيين تيري هنري مديرًا فنيًا لفريقه

26 يوليه 2018 - 08:49 ص

قرر الملياردير المصري ناصف ساويرس - مالك نادي استون فيلا الإنجليزي - التراجع عن التعاقد مع الفرنسي تيري هنري كمدير فني للفريق والإبقاء على ستيف بروس .



واجتمع ملاك النادي الجدد، الملياردير المصري ناصف ساويرس، والمؤسس المشارك ويس أيدينس، ببروس هذا الأسبوع، وقررا الإبقاء عليه مدربا للفريق.

ويدرب بروس نادي مدينة برمنغهام العريق منذ أكتوبر 2016، وسيخوض موسما إضافيا، بهدف التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم بروس موسما جيدا مع "الفيلانز"، حيث اقترب أستون فيلا من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يخسر في المباراة الفاصلة أمام فولهام.

ويعد قرار الإبقاء على بروس أول القرارات "الكبيرة" التي يتخذها ساويرس وأيدينس، اللذان اشتريا حصة نسبتها 55 بالمئة من النادي العريق الأسبوع الماضي.