محمود فوزي: هذا ما حدث بيني وبين القنوات المعارضة للنظام

26 يوليه 2018 - 07:39 ص

كشف محمود فوزي - نجم منتخب مصر السابق للمصارعة - عن أسباب قراره الخاص بالحصول على الجنسية الأمريكية لتمثيل الولايات المتحدة في البطولات القادمة .



وقال "فوزي" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي إن المنتخب استبعده مجاملة للاعب يُدعى أحمد عجينة بعد وساطة من المهندس محمد فرج عامر ، رئيس نادي سموحة .



وأضاف: "بالمناسبة بعض القنوات المعارضة للنظام اتصلت بي وطلبت مني فقط أن أخرج معها لأحكي مشكلتي وعرضوا عليّ مبالغ كبيرة جدًا لكني رفضت لأنني لن أسيء لبلدي على قنوات تصدر من الخارج".



وأردف: "أنا أتكلم الآن لأنني أتألم على حال لاعبين يلعبون باسم منتخب مصر ويتعرضون للتجاهل ، أما بالنسبة لي فلن ألعب باسم مصر مرة أخرى .. انتهى الأمر".



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