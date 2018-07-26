تصريح صادم من كلوب عن "صلاح": لا أتوقع منه الكثير

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محمد صلاح

كلوب

طالب يورجن كلوب - المدير الفني لليفربول الإنجليزي - بعدم انتظار الكثير من نجمنا المصري محمد صلاح خلال الموسم الجديد .

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" : "لا أعتقد أن على صلاح تسجيل 44 هدفًا في الموسم الجديد .. لقد فعلها في الموسم الماضي .. تكرار ذلك ليس مهمًا .. وعلى أي حال إن كرر صلاح ذلك فربما يكون أمرًا قدريًا وليس إلا".

وأضاف: "علينا كجهاز فني وجماهير ألا نفرط في التوقعات بشأن صلاح علينا أن نبقى هادئين .. فقد لا يسجل نفس العدد من الأهداف ".

وأردف: "لو سجل مانيه أو فيرمينو 40 هدفًا الموسم المقبل فإن هذه يسعدني ، كذلك لو فعلها صلاح فسوف أكون سعيدًا .. نحن نعرف أن هذا هو هدف صلاح الدائم .. وهو هداف بالفطرة".

واستطرد: "أهم شيء عدد الأهداف الذي سوف يسجله الفريق وليس لاعبًا معينًا ، ولذلك ليس لدي توقعات كبيرة بشأن ما سيفعله صلاح".

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