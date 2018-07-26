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مشادة حادة بين فرج عامر ومذيعة "تن" على الهواء

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نشبت مشادة حادة بين سوزان شرارة، مقدمة برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" ومحمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، حيث قام الاخير باغلاق الهاتف في وجه المذيعة على الهواء مباشرة.

وبدأت المشادة بسبب المصارع محمد فوزي واللائحة الامريكية التي تسمح بتجنيس اللاعبن حيث قال فرج عامر للمذيعة: "أنتي قاعدة غلط في البرنامج، وانتي بتتكلمي وخلاص"، واغلق الهاتف على الهواء.

فيما ردت المذيعة عليه قائلة: "إحنا عارفين بنقول إيه، وإنت داخل متعصب بزيادة، ومينفعش تتكلم بالطريقة دي، وإنت إزاي عارف اللائحة الخاصة بمصر، ومتعرفش عن لائحة أمريكا، اللي ممكن تسمح بتجنيس اللاعب فوزي، وشكرًا على مداخلتك اللي قفلت الخط بتاعها".


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