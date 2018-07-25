» ضربات إسرائيلية جديدة على سوريا

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن قصف جوي وبري على مناطق سورية، ردا على ما زعم انه هجوم صاروخي استهدف شمالي إسرائيل.

ونقلت "سكاي نيوز" عن جيش الاحتلال قوله على عبر حسابه الرسمي بموقع "توتير": "ردا على إطلاق صاروخين من سوريا على إسرائيل، دمرنا المنصة التي أطلق منها الصاروخان".

وأضاف أن سلاح المدفعية قصف المنطقة المحيطة بالمنصة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد على إسقاط الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة سورية من طراز "سوخوي 27" لدى دخولها المجال الجوي لهضبة الجولان المحتل.

وقالت إسرائيل إن المقاتلة الحربية السورية اخترفت المجال الجوي الخاص بها لمسافة كيلومترين، قبل أن يجري إسقاطها بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت.

وتعهدت إسرائيل بأنها ستحتفظ بحق التعامل بحرية في ضرب مناطق على طول حدودها، وفي أنحاء أخرى في سوريا في حال خرق اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

وارتفع منسوب التوتر خلال الأسابيع الأخيرة على طرفي الحدود في الجولان المحتل، بعد أن شن النظام هجوما على معاقل الفصائل المسلحة في جنوب سوريا، وهو أمر أثار قلق إسرائيل من أن يؤدي إلى تمركز قوات إيرانية قرب حدودها.

وذكرت تقارير أخيرا، أن إسرائيل رفضت عرضا روسيا بإبقاء القوات الإيرانية على بعد 100 كيلومتر عن خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.


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