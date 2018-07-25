واشنطن ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى مصر

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قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016، بعدما كانت حجبتها في السابق.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله:" إن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أميركية معينة"، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع القاهرة.

وعلقت الولايات المتحدة المساعدات في أغسطس 2017 بسبب ما وصفتها بمخاوف بشأن "حقوق الإنسان"، فيما ردت مصر آنذاك واصفة القرار بأنه "سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين منذ عقود".


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