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فيديو.. اليابان تختبر مشروع المسجد المتنقل

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اليابان تختبر مشروع المسجد المتنقل
اليابان تختبر مشروع المسجد المتنقل

وكالات

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اليابان

مساجد

تسعى اليابان إلى حل مشكلة نقص المساجد في البلاد، استعدادًا لتنظيم فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020، حيث تختبر مشروع المسجد المتنقل لاستيعاب عدد كبير من المصلين.

وعرضت وسائل إعلام يابانية، مقطعًا مصورًا لأحد المساجد المتنقلة أثناء تجريبه، ويبدو أنه مُعدّ بشكل متكامل ضمن سيارة شاحنة تبلغ كلفتها حوالي "100 مليون ين" (ما يعادل 900 ألف دولار)، إلاّ أنّ الشركة المصنّعة ألمحت إلى تخفيض السعر.

وقال رئيس الشركة المصنّعة لـ مشروع المساجد المتنقلة "ياسوهارو إينو"، بأن المسجد المتنقل يستوعب 50 مصلياً، معرباً في الوقتِ ذاته، عن أمله في توفير مكان يستطيع فيه الرياضيون والمشجعون أداء الصلاة خلال فعاليات الأولميياد.

ويتوقف المسجد المتنقّل في الأماكن التي لا يوجد فيها مساجد، ويضم أماكن مخصصة للنساء أيضاً وعدة صنابير مياه من أجل الوضوء.


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