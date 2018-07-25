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رفض استئناف محامٍ بتهمة الانضمام للإخوان في القليوبية

قبلي وبحري

المحامي رمضان شعبان
المحامي رمضان شعبان

علي إسماعيل

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في

القليوبية

رفض

استئناف

محامٍ

قضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف بنها بمجمع محاكم بنها الجديد بمحافظة القليوبية، منذ قليل، برفض الاستئناف المقدم  من رمضان شعبان المحامي علي قرار حبسه 15 يومًا؛ علي ذمة التحقيق لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة أقيمت على خلاف القانون.

وقال رؤوف عيسي، محامي المتهم، إن زميله رمضان المقيم بمدينة طوخ تم حبسه 15 يومًا عقب القبض عليه من منزله فجر الجمعة الماضي بتهمة الانضمام لجماعة أقيمت على خلاف القانون.

وأوضح "عيسي" لـ"المصريون"، أن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم لها علي حبس زميله المحامي، وبذلك سوف يستمر حبسه ثم يجدد له بعد انقضاء المدة وسوف يتقدم باستئناف آخر بعد مضي 30 يومًا من اليوم.

وأشار إلى أن زميله المحامي، مثله  مثل باقي محامين كثيرين، تم القبض عليهم بسبب طبيعة عمله في الدفاع عن القضايا السياسية مع المعتقلين.

وأكد "عيسي"، أن الدستور ينص على أن يكون لكل متهم محامٍ يدافع عنه وهذه طبيعة عمل المحامي، وفي حال عدم وجود محامٍ يدافع عن المتهم توكل المحكمة محاميًا له.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة طوخ، إن المحامي رمضان شعبان محامٍ مستقل كان دائم الدفاع عن المظلومين في القليوبية بحكم عمله ومدافع عن قضايا الرأي، مؤكدين أن القبض على المحامي رمضان هو نهج أمني بامتياز لإثناء المحامين عن الدفاع عن معتقلي الرأي.


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