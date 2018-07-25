  • الخميس 26 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:01 ص
بحث متقدم
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

السعودية تعلن تعليق جميع شحنات النفط التي تمر عبر باب المندب

واشنطن ومصر

واشنطن ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى مصر

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية لمصر

مواقع التواصل

أزمة مرتقبة بين الحكومة ومواقع التواصل الاجتماعي

السفير عبدالله الأشعل

«الأشعل» يُطلق مبادرة جديدة للوفاق الوطني

محمد نجيب ويوسف صديق

«الإخوان» تجاهلت تحذير «يوسف صديق» من «عبدالناصر»

مستشفى 57357

بالأرقام.. رواتب أطباء مستشفى 57357

منى مينا

منى مينا: نصف أطباء مصر هاجروا للخارج

هالة السعيد وزيرة التخطيط

مصر تحقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات

أرشيفية

حفل اغتصاب جماعي لطالبة ثانوي بالبحيرة

ريال مدريد يستقر على بديل «رونالدو»

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صحف: "ميسى" على أبواب الانضمام لـ"إنتر ميلان"

#

صفقة انتقال رونالدو وراء إضراب عمال "فيات"

#

5 لاعبين يفكر ريال مدريد في التعاقد معهم لخلافة رونالدو

#

رونالدو يتسبب في أزمة لـ "يوفنتوس"

ريال مدريد

باريس

رونالدو

المصريون

كافانى

استقرت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بريز، على التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن إدارة الميرينجي قد وضعت نصب أعينها التعاقد مع المهاجم الدولي الأوروجوياني صاحب الـ31 عاماً هذا الصيف، بل وترى فيه البديل الأمثل لخلافة النجم البرتغالي المنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الكبيرة على أن في ظل صعوبة التعاقد مع الثنائي المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، والجناح الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجمي العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، فإن إدارة الملكي الإسباني تسعى للتعاقد مع كافاني، كأسهل الحلول التي تراها إدارة الريال الأنسب لسد النقص الهجومي الذي يعاني منه الفريق الإسباني الكبيرة، بعد رحيل رونالدو.

وأضافت ذات الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان لن تستغنى عن اللاعب لصالح الريال بأقل من 100 مليون يورو، كما أن كافاني سوف يطلب راتباً سنوياً لن يقل عن 12 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات مادية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربات إسرائيلية جديدة على سوريا
» تعرف على نصيحة أول مصري يصعد لقمة إيفرست لكل رائد أعمال
» «أجيري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» ريال مدريد يستقر على بديل «رونالدو»
» قبل انطلاق الدوري.. صدمة قوية للجماهير المصرية
» وفاة طالب داخل قسم الخصوص في ظروف غامضة
» لهذا السبب.. يجب اختيار مدرب المنتخب قبل 10 أغسطس
» حبس مأمور ضرائب بتهمة الاتجار بالمخدرات بالقليوبية
» نجم منتخب فرنسا: إجازتي المفضلة في «مكة»
» مستند.. خيتافي يطلب استعارة «شيكابالا»
» مزاعم إسرائيلية عن إسقاط 94 طائرة مصرية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى