«الإخوان» تجاهلت تحذير «يوسف صديق» من «عبدالناصر»

25 يوليه 2018 - 08:43 م

تداول نشطاء بجماعة "الإخوان المسلمين"، مقتطفات من كتاب المؤرخ الراحل أحمد رائف "البوابة السوداء"، الذي يتحدث فيه عن ذكرياته مع الجماعة، وكيف لم تستغل تحذيرات يوسف الصديق عضو مجلس قيادة الثورة.

وجرى تداول كتبه رائف بشكل مكثف على الصفحات المؤيدة للجماعة، ومن بينها صفحة المخرج عز الدين دويدار، الذي تفاعل معه عدد كبير معه.

إذ كتب قائلاً: "ذكر أحمد رائف في كتابه "البوابة السوداء": أن يوسف صديق "الضابط اليساري عضو الضباط الأحرار وأول من تحرك بفرقته في 23 يوليو وسيطر على قيادة الجيش واعتقل قادته"، ذهب البكباشي يوسف الصديق إلى قيادات الإخوان في منزل القيادي "منير الدلة" وكان معهم المرشد الأستاذ حسن الهضيبي"، أول مرشد لجماعة الإخوان بعد رحيل مؤسسها حسن البنا.

وأضاف: "فأخبرهم يوسف صديق، أن عبد الناصر عازم على القضاء عليهم وإقصائهم من المشهد تمامًا، ودعاهم إلى دعم الاقتراح الذي وضعه بين يدي محمد نجيب (أول رئيس لمصر بعد الإطاحة بالحكم الملكي) بعقد البرلمان، وإنشاء حكومة ائتلافية من الوفد والإخوان والأحزاب الأخرى".

وتابع: "وهنا تدخلت زوجة (منير الدلة) وقالت للجمع (أتصدقون الشيوعي الذي يريد الوقيعة بينكم وبين عبد الناصر؟!)، والأدهى أن قيادات الإخوان الحاضرة نقلت إلى عبد الناصر المشهد".

واختتم: "وما كان منه إلا أن اعتقل يوسف صديق فورًا وأرسله إلى السجن الحربي، وبعدها بعام حدد إقامته في قريته حتى وفاته في 31 مارس 1975".