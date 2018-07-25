إحالة أوراق حلواني للمفتي بعد قتله طالبًا بسبب "كلب"

25 يوليه 2018 - 08:21 م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، إحالة أوراق المتهم «م.ف.أ» عامل حلواني إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله الطالب «م. س.م».

وتعود أحداث القضية رقم 31999 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، والمقيدة كلي برقم 612 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، مفادها قتل «م.س.م» طالب بكلية الحقوق بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، أن المتهم قام بالتعدي بسلاح أبيض على المجني عليه أمام محل سكنه، بسبب أن المتهم كان بحوزته كلب يرعب به سكان العقار، فحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، فقام المتهم مستخدمًا سلاح أبيض بطعن المجني عليه عدة طعنات متفرقة في جسده أمام المارة أودت بحياته.

وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، التي إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وصدر حكمها بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي وحددت جلسة 27 /9 للنطق بالحكم على إعدامه.