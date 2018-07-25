عبدالعال: المشير طنطاوي أحد عظماء مصر

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الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

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على عبدالعال

المشير طنطاوي

وصف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع إبان ثورة 25 يناير، بأنه عظيم من عظماء مصر، موجهًا له تحية تقدير واعتزاز لتحمله المسئولية أثناء فتة عصيبة في تاريخ الدولة.

كلمات "عبدالعال" جاءت ردًا على حديث النائب مصطفى بكري، حول واقعة له مع طنطاوي موجها حديثه لرئيس البرلمان: "عايز أذكرك في يوم من الأيام المشير طنطاوي في نوفمبر 2011 قولت له مُشفق عليك من الحملة الخطيرة ضدك وعايز أمسح الحاجات في الشوارع اللي ضدك، فقال لي المشير سيب كل حاجة تعدي ربنا بيحمينا والناس تعرف الحقيقة، وبعد خروجه من السلطة، قولت له ربنا نصرك".

وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، أن هذا الرجل سيذكره التاريخ، "وأوجه له التحية من داخل هذه القاعة"، "المشير طنطاوي، اضطلع بدور وطني وتحّمل الكثير لحفظ هذه الدولة، هذا الرجل عسكري محترف وأدار المرحلة الانتقالية بحكمة وكثير من الصبر والشجاعة وكان كله وطنية.

واستطرد: "كل ما ذكر فيه من هجوم تحمله ليقول التاريخ كلمته في حق هذا الرجل وكُرم من قيادات الجيش ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى الذى دائمًا وأبدًا يحفظ للرجال مواقفهم الوطنية وآخرهم أحد رجال ثورة 23 يوليو 1952 السيد يوسف صديق بعد ما طواه النسيان استطاع الرئيس تكريمه فى صورة ابنته".


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