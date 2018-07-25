لهذا السبب.. يجب اختيار مدرب المنتخب قبل 10 أغسطس

25 يوليه 2018 - 08:07 م

أكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، أنه سيتم إعلان اسم مدرب المنتخب الجديد بشكل رسمي، قبل 10 أغسطس المقبل.

وقال أحمد مجاهد، عضو الجبلاية، إن المجلس قرر سرعة إعلان اسم المدرب الجديد ليمكنه التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم، الذي تم ترشيح محمد صلاح نجم المنتخب ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين خلال الموسم الماضي.

وأضاف المجلس، أن الجميع سعداء بعد ترشيح الفرعون المصري من قبل الفيفا للفوز بجائزة الأفضل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى فتح التصويت حتى 10 أغسطس للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة.



