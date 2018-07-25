حبس عاطل ضبط بحوزته 2000 جنيه مزورة في المترو

أمر رئيس نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لحيازته أموال مزيفة.

كانت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث المترو، تمكنت من القبض على عاطل بمحطة كلية الزراعة بشبرا الخيمة، بحوزته ألفا جنيه مقلدة قبل ترويجها في المترو، جرى التحفظ على المبلغ والمتهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتمكن مباحث المترو في كلية الزراعة دائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بالمحطة وبحيازته مبلغ مالي قدره 2000 جنيه عبارة عن 20 ورقة فئة المائة جنيه تحمل رقم موحد تختلف في ألوانها وملمسها عن مثيلاتها من الأوراق المالية الصحيحة "يشتبه أن تكون مقلدة" وبمواجهته اعترف بحيازته للأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.