حازم إمام: «خاليلوزيتش» الأفضل لتدريب المنتخب

25 يوليه 2018 - 06:42 م

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه رشح البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، من أجل تولي قيادة الفراعنة خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال «إمام» في تصريحات صحفية، إن اختياره لخليلوزيتش جاء لكونه مدربًا عالميًا، لكن راتبه أكبر من قدراتنا، وسنجري محاولة أخيرة معه، مشيرًا إلى أنه نجح في تطوير منتخب الجزائر ونفس الأمر بالنسبة لليابان.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المقابل المادي هو الذي يحكم اختيار المدير الفني من الرباعي المرشح.