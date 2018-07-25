بالفيديو.. تسديدة «بافارد» أفضل هدف في مونديال روسيا

25 يوليه 2018 - 06:31 م

حصل هدف بنجامين بافار، الجناح الأيمن للمنتخب الفرنسي، على جائزة أفضل هدف بمونديال روسيا 2018، من بين 169 هدفًا، وفقًا لتصويت أجراه موقع «فيفا».

وشارك في الاستفتاء ما يزيد على 3 ملايين مصوّت، ليتم اختيار تسديدة بافار الصاروخية في مرمى المنتخب الأرجنتيني كأفضل هدف في البطولة.

وأحرز بافار الهدف في شباك المنتخب الأرجنتيني، ليعادل النتيجة للديوك الفرنسية وتصبح النتيجة 2_2، قبل أن يتفوق منتخب الديك على التانجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر.