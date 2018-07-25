السفير البريطاني: «مدد مدد الاتحاد سيد البلد»

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المصريون

الاتحاد السكندرى

مصيلحي

جون كاسن

وجه جون كاسن، السفير البريطاني في مصر، الشكر نادي الاتحاد ومجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي على كرم الضيافة له، اليوم، الأربعاء، بمقر النادي الجديد.

وكتب «كاسن» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اتحاداوي من يوم ما جيت مصر.. شكرًا لسيد البلد على كرم الضيافة ومبروك النادي الجديد.. مدد مدد مدد مدد الاتحاد سيد البلد».

وكان محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى استقبل السفير البريطانى جون كاسن بمقر نادي الاتحاد الجديد بسموحة.


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