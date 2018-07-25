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النقض تؤيد المؤبد و3 سنوات علي 20 داعشيًا بالزقازيق

قضايا وحوادث

داعش الارهابى
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الدستور

الجنائية

أصدرت محكمة النقض، حكمها علي 20 داعشيًا بالزقازيق، حيث قضت في أولي جلساتها برفض الطعن المقدم منهم وتأييد حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر ضدهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن 3 سنوات؛ وذلك لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسان وعضوية المستشارين رضا سالم، وخلف السيد، وإبراهيم عوض، ومحمد يحيي، وبسكرتارية وائل رمضان ومحمد سامي، وأحمد راتب.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عددًا من التهم أهمها الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

واستهداف مؤسسات الدولة وقتل رجال الشرطة والجيش واعتناق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابى وتمكنت النيابة من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وأسندت إليهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد.


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