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نيوزيلندا تطالب أستراليا بتغيير علمها

عرب وعالم

ونستون بيترز، القائم بأعمال رئيسة وزراء نيوزيلندا
ونستون بيترز، القائم بأعمال رئيسة وزراء نيوزيلندا

وكالات

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طالب ونستون بيترز، القائم بأعمال رئيسة وزراء نيوزيلندا أستراليا تغيير علمها، متهما إياها بتقليد تصميم علم بلاده، في خطوة تأتي مع توتر العلاقات بين دولتين حليفتين في المعتاد.

وقال "بيترز"، في مقابلة مع التلفزيون النيوزيلندي عندما أشار المحاور لاستفتاء أجرى في 2015 ورفض فيه الشعب تغيير علم بلاده "لدينا علم منذ وقت طويل، قلدته استراليا، وعليها في الواقع تغيير علمها".

ويحمل علما البلدين شكل علم المملكة المتحدة، في إشارة إلى ماضيهما كمستعمرتين بريطانيتين، إلى جانب كوكبة الصليب الجنوبي على خلفية زرقاء.

والاختلاف الوحيد هو أن علم نيوزيلندا عليه أربع نجوم حمراء بينما يحمل العلم الاسترالي ست نجوم بيضاء، ما يجعل العلمين متشابهين على نحو كثيرا ما يسبب التباسا.

وبدأت نيوزيلندا رسميا استخدام علمها في عام 1903 بينما لم تستخدم استراليا علمها الحالي إلا في 1952، مع أنها بدأت في عام 1901 استخدام تصميم مماثل بخلفية حمراء.

ويمكن أن ترحل استراليا أي شخص لديه سجل إجرامي عتيد أو تعتبره مصدر تهديد، وذلك بموجب سياسة تعرف محليا بالإخفاق في اختبار الشخصية.

وأعلنت استراليا في فبراير شباط أنها ألغت نحو 1300 تأشيرة، أكثر من نصفها كانت بحوزة نيوزيلنديين. وبعض هؤلاء لم تطأ قدمه نيوزيلندا قط رغم أنهم من الناحية الرسمية مواطنون نيوزيلنديون.


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