حجز أمين شرطة بتهمة قتل زميله بقسم إمبابة

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قتل

سلاح

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تنظيف

أمرت نيابة قسم إمبابة بالجيزة اليوم، الأربعاء، بالتحفظ على أمين شرطة بالقسم، للتحقيق معه بتهمة قتل زميله عن طريق الخطأ، برصاصة خرجت من سلاحه الميرى خلال تنظيفه.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية، مصرع أمين شرطة يُدعى مصطفى محمد، بطلق ناري فى البطن خلال تواجده داخل مقر قسم شرطة إمبابة.

وأفاد إخطار القسم بأن أمين الشرطة المتهم أحمد شعبان، من قوة قسم إمبابة، كان يقوم بتنظيف سلاحه الميري، وفى تلك الأثناء خرجت رصاصة من السلاح بالخطأ، استقرت فى بطن المجني عليه.

وأمرت النيابة بإجراء تحريات إدارة البحث الجنائي بشأن الواقعة، لبيان وجود عداوة بين المتهم والمجني عليه من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على سلاح المتهم الميري لفحصه بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية للتأكد من وجود عيب فني بالسلاح أم أنه تم استخدامه عمدًا.

واستدعت النيابة عددًا من نوباتجية القسم وقت الواقعة، لسماع إفادتهم بشأنها والتحقق من وجود شبهة جنائية متعمدة من عدمه.



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