بالفيديو.. الأسماعيلي يحصد برونزية دورة صلالة

25 يوليه 2018 - 05:16 م

حقق فريق الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة صلالة الودية الدولية، بعد الفوز على النصر العمانى، بثلاثة أهداف دون رد.

سجل حسنى عبد ربه هدف الاسماعيلى الاول وأضاف كريم بامبو الهدف الثانى ثم سجل وجيه عبد الحكيم الهدف الثالث.

وكان الإسماعيلى قد تعادل مع الصفاقسى بهدف لكل فريق بالجولة الافتتاحية لدورة صلالة قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التى شهدت تسديد 26 ركلة ترجيح، والتى تعد ضمن أطول ركلات الترجيح فى تاريخ كرة القدم ليخسر الدراويش بنتيجة 11-10.

جدير بالذكر أن بعثة الإسماعيلى ستغادر غدا سلطنة عمان بعد خوض دورة صلالة الودية واحتلال المركز الثالث فى إطار الاستعداد لمباراته المرتقبة أمام الأهلى فى افتتاح الدورى المحلى يوم 2 أغسطس المقبل.