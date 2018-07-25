رئيس البرلمان: قرار رفع أسعار الغاز دستوري

25 يوليه 2018 - 05:08 م

رد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تساؤل النائب عبدالحميد كمال، حول دستورية قرارات حكومة مصطفى مدبولي قبل منحها الثقة من قِبل البرلمان، مؤكدًا أن القرارات الصادرة عن الحكومة، منذ أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية، ومنها قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي صحيحة 100% من الناحية الدستورية.

وقال "عبدالعال، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، منفعلًا: "حتى لا نصدر معلومات مغلوطة أمام الرأي العام، فإن الحكومة بمجرد أداء اليمين الدستورية، لها الحق في اتخاذ كل القرارات طبقًا لصلاحياتها الدستورية، وقرارها بزيادة أسعار الغاز الطبيعي صحيح 100%".

وأبدى النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، تحفظه على عدم حضور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة برنامج الحكومة، وأردف قائلًا: "أوافق على الحكومة لأننا غير جاهزين لبدائل دستورية أخرى، وأتمنى أن تكون قادرة على تنفيذ برنامجها".

وأضاف الخولى، أنه بحث بالميكروسكوب عن الشئون الخارجية في برنامج الحكومة، ووجد "كلام عام وليس له تفسير، وهذا إما استخفاف بممثلى الشعب أو غير ائتمان على عدم فهم النواب لملف الشئون الخارجية"، حسب قوله.