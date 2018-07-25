فيديو.. شاعر سعودى يشارك في تحدي "كيكي"

25 يوليه 2018 - 04:45 م

شارك الشاعر السعودي مانع بن شلحاط متابعيه على مواقع التواصل في ممارسة تحدي رقصة "كيكي".

وظهر "بن شلحاط"، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، يرقص في الفيديو بشكل عفوي، وهو يسير بجانب سيارته على أنغام أغنية أجنبية.

كانت مصر والإمارات قد قررتا التحرك قانونيا ضد تحدي رقصة "كيكي"، الذي انتشر بشكل كبير في العالم والمنطقة، حيث حذرت السلطات الأمنية والقضائية في البلدين من المشاركة فيه.

تصرف شلحاط، لاقى ردود فعل متباينة على موقع تويتر، وفيما يلي بعض التعليقات التي كتبها روّاد الموقع.

يذكر أن "جنون" تحدي رقصة KIKI "كيكي" على أغنية In My Feelings للمغني الكندي دريك، اجتاح العالم، وشارك بها عدد من المشاهير ووصل إلى المنطقة العربية.



