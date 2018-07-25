  • الخميس 26 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
ساويرس : هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

ساويرس: هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

الضحية

مقتل مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى داخل سيارته

صلاح

"الريدز" عن "صلاح": "يفعل ما يريد وقتما يريد"

علاء مبارك

نجل مبارك ينعى مساعد وزير الداخلية الأسبق

بلدة شيعية تسبّ " نصر الله" بهذا اللفظ

بالفيديو.. بلدة شيعية تسبّ "نصر الله" بهذا اللفظ

طارق الزمر

الزمر: متى يعود الإسلاميون للجماعة الوطنية؟

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

الساحر التركي يبهر أسامة كمال

الساحر التركي يبهر أسامة كمال بعدة خدع: ازاي يعني؟

محمود فوزي

محمود فوزي: هذا ما حدث بيني وبين القنوات المعارضة للنظام

كلوب وصلاح

تصريح صادم من كلوب عن "صلاح": لا أتوقع منه الكثير

فيديو.. شاعر سعودى يشارك في تحدي "كيكي"

الصفحة الأخيرة

مانع بن شلحاط
مانع بن شلحاط

وكالات ومحمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

«الداخلية» تحذر من المشاركة في تحدي «كيكي»

#

بالفيديو.. سما المصري تدخل تحدي "كيكي"

#

المنتخب وراء دخول «الحضري» تحدي «كيكي»

#

بالفيديو.. أبطال مسرح مصر يشاركون فى تحدى "كيكي"

رقص

تحدي

كيكي

شارك الشاعر السعودي مانع بن شلحاط متابعيه على مواقع التواصل في ممارسة تحدي رقصة "كيكي".

وظهر "بن شلحاط"، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، يرقص في الفيديو بشكل عفوي، وهو يسير بجانب سيارته على أنغام أغنية أجنبية.

كانت مصر والإمارات قد قررتا التحرك قانونيا ضد تحدي رقصة "كيكي"، الذي انتشر بشكل كبير في العالم والمنطقة، حيث حذرت السلطات الأمنية والقضائية في البلدين من المشاركة فيه. 

تصرف شلحاط، لاقى ردود فعل متباينة على موقع تويتر، وفيما يلي بعض التعليقات التي كتبها روّاد الموقع.

يذكر أن "جنون" تحدي رقصة KIKI "كيكي" على أغنية In My Feelings للمغني الكندي دريك، اجتاح العالم، وشارك بها عدد من المشاهير ووصل إلى المنطقة العربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. اليابان تخترع مساجد متنقلة للمصلين
» كلمة جريئة من خبير أمني لراقصات "الكيكي"
» أول صورة لعقد قران عبير صبري بدبي
» خسوف نادر للقمر غدًا
» تعرف على أسعار الذهب
» تقارير: اضطاد كبير للمسلمين في الصين
» انخفاض طفيف في الطقس والعظمى تسجل 37 درجة
» 5 طرق يمكنك من خلالها إزالة الصبغة من الشعر
» مبابي يكشف سرًا أخفاه عن الجميع بنهائي المونديال
» شاهد .. الأرض تنشق وتبتلع سيارة
» ضابطة إسرائيلية هي من أسقطت الطائرة السوخوي الروسية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى