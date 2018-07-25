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قرار جمهوري بتعيين 120 نائبًا لرئيس«قضايا الدولة»

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
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قرار جمهوري قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 338 لسنة 2018، بتعيين 120 من وكلاء هيئة قضايا الدولة نوابا لرئيس الهيئة.

 وشمل القرار تعيين 100 مستشار بالهيئة، وكلاء بالهيئة، كما تضمن تعيين 103 من المستشارين المساعدين الفئة (أ) مستشارين بالهيئة، و108 من المستشارين المساعدين الفئة (ب) مستشارين مساعدين للفئة (أ) بالهيئة.

كما شمل القرار تعيين 79 من النواب بالهيئة مستشارين مساعدين من الفئة (ب)، و272 من المحامين بالهيئة نوابا بالهيئة، و303 من المندوبين بالهيئة محامين بالهيئة.

وتضمن القرار تعيين 3 من المندوبين المساعدين بالهيئة، مندوبين بالهيئة.


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