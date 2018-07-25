حكاية بطل.. من تمثيل الفراعنة إلى أحضان أولاد العم سام

25 يوليه 2018 - 04:44 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن محمود فوزي، لاعب منتخب مصر للمصارعة، عن مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، ممثلًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر "فوزي"، صورة له بملابس المنتخب الأمريكي وكتب عليها «معادنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله».



بدأت أزمة فوزي، بعدما نشر فيديو على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشتكي فيه من إقصائه من تمثيل مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط لصالح لاعب آخر بعد تدخل النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة.

وقال فوزي، في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أنه حاصل على ذهبية البطولة العربية في المغرب وذهبية الأندية العربية، وذهبية أمم إفريقيا عدة مرات وفضية الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية، إضافة إلى ميداليات "فضة وذهبية وبرونزية" في بطولات دولية بألمانيا وإسبانيا والمجر، وأنه مصنف ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم العام عامي 2016 و2017.

واتهم "فوزي"، نائب رئيس الاتحاد، بإقصائه لصالح لاعب لم يلعب بطولة الجمهورية، وتم إقصاؤه العام الماضي أيضًا لصالح نفس اللاعب والذي خسر في أول مباراة له عدم تكافؤ 10-0 وذلك بعد وساطة وتدخل النائب فرج عامر.





وكتب النائب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللاعب م .ف الذي يدعي انني تدخلت بدعما اللاعب أحمد إبراهيم ليسافر بدلا منه ادعاء كاذب، وسوف أقاضيه للكذب وللادعاء الكاذب، هذا اللاعب لم يشترك في بطولة الجمهورية أو في تصفيات المنتخب لكي يشارك في بطولة البحر الأبيض، وليس له الحق في السفر، لكن ونظرا لأن مدربه هو المدير الفني السابق سمح له بمنازلة اللاعب الفائز في بطولة الجمهورية والمتأهل للمنتخب، ولقد نال هزيمة مذلة في كلا المباراتين".

وتابع عامر: "وأحب أن أضيف أن هذا المدعي سبق الحكم عليه بالسجن سنتين لاعتدائه بالضرب على رئيس لجنة الحكام الرئيسية في إحدى البطولات، وخلال الأسبوع الماضي تم تحرير واقعة تحرش بإحدى اللاعبات بالمركز الأوليمبي بالمعادي ومنع من دخوله، ولقد طلبت من اتحاد المصارعة إيضاح كل هذه الملابسات في بيان يوضح حقيقة وتاريخ هذا اللاعب".



وبعدها ظهر فوزي في فيديو نشره عبر حسابه، وقال إنه كان خارج مصر في الفترة الذي زعم عامر بأنه تم اتهامه بالتحرش بأحد الفتيات فيه ونفى ذلك جملة وتفصيلًا قائلًا:"الله أعلم بكرة هبقى إرهابي ولا ليا انتماءات سياسية ولا هبقى إيه".



الاتحاد المصري للمصارعة رد في بيان نشره وقال إن اللاعب الآخر لعب مع فوزي مبارتين وكسب فوزي وبناء عليه تم اختياره للسفر بديلًا لفوزي والذي علل بأن هذه المبارايات كانت مباريات تدريبية وليست مباريات بطولات.