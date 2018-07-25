«مدبولي»: طفرة كبيرة للمواطن خلال 3 أشهر

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مصطفى مدبولى

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قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتفق مع توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بشأن برنامج الحكومة، فيما يتعلق بتقنين أوضاع الأراضي بالسعر العادل، وكذلك العقارات بالسعر الجديد.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء: "أشكر اللجنة على ما طرحته بشأن برنامج رفع الكفاءة للهيئات الاقتصادية، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، ومتفق تمامًا مع ما طرحته اللجنة حول تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة للدولة من خلال طرح نسبة من رأسمالها في البورصة المصرية، وبدأت الحكومة بالفعل في طرح البعض وسيبدأ تنفيذها في الربع الأخير من هذا العام".

وتابع رئيس الحكومة: "اللجنة أشادت في تقريرها بخطة الحكومة لتنمية الصادرات المصرية، والحكومة تتوافق معها فيما اقترحتها بشأن ضرورة وجود خطة زمنية للتنفيذ، كما نتفق مع مقترح إنشاء بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام ببرنامج التدريب والتشغيل".

واستكمل مدبولي: "نشكر اللجنة على إشادتها ببرنامج الحكومة وتحسين مستوى المعيشة، وعلى ما رصدته بشأن مستوى معيشة المواطن، والذي سيشهد تحسن ملحوظ الفترة القادمة، والحكومة توافق على ما أوصت به اللجنة من زيادة عدد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة".

وأوضح رئيس الحكومة، أن المواطن سيشهد طفرة ملحوظة خلال 3 أشهر المقبلة، من توفير السلع والمنتجات والصرف الصحي والمياه، مؤكدا على جدية الحكومة والتزمها بما ورد في برنامجها والعمل على زيادة المدن والمجتمعات العمرنية الجديدة.

وأشار مدبولي، إلى أن برنامج الحكومة ينبع من الرؤية التنموية الكاملة التي طالبها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من الحكومة، مؤكدا أنه سيتم فتح ملفات جديدة في معالجة المشكلات فقد تعدينا مرحلة المسكنات.

ويواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، مناقشة برنامج الحكومة للتصويت على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعد جلسة اليوم هى آخر جلسة بدور الانعقاد الثالث، ومتوقع فض دور الانعقاد نهاية اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء.


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