ليبرمان يطالب بإصدار قانون يسمح بتصفية الأسرى الفلسطينيين

25 يوليه 2018 - 10:31 ص

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بمصادقة المجلس الحكومي المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت" فى اجتماعه اليوم، على مشروع قانون، يهدف لإيقاع عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وأخيراً، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين تصل إلى قرار، أنا متأكد من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على الإرهاب، الإرهابي الذي يذبح أسرة ينبغي ألا يعود إلى منزله" وذلك بحسب زعمه.

وتابع وزير الجيش الإسرائيلي زاعمًا: "لا يوجد سبب يجعلنا أكثر تنويرًا من الولايات المتحدة واليابان في الحرب على الإرهاب".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى مطلع شهر يناير الماضي، على مشروع قانون طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان، لإيقاع عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ووفقًا لمشروع القانون، فإنه يمكن لمحكمة عسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على أسرى حتى بأغلبية قاضييْن اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.