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البترول تزف بشرى سارة للمواطنين

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عمرو محمد-متابعات

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، دعم الوحدات السكنية التي تنفذها الحكومة من خلال تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي لتلك الوحدات بدون سداد أي مقدم تعاقد، وبقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، علي أن يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرًا على المواطنين.

وتأتي علي رأس تلك المحافظات، محافظات الصعيد خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

 جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحضور رؤساء الشركة القابضة للغازات وشركات توصيل الغاز.

وأكد الملا، فى بيان اليوم أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ.

 وأوضح الملا أن تقرير متابعة البرنامج أشار إلى توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوصيل إلى 12 مدينة فى 8 محافظات، هى: بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية، وبيلا وفوه بكفر الشيخ، وقوص بقنا، والواسطى ببنى سويف، وبنى مزار وسمالوط بالمنيا، والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية، ومشتول السوق بالشرقية، والعاشر من رمضان (الإسكان الاجتماعى) بالشرقية.

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