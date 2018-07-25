  • الأربعاء 25 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
وزير البترول

البترول تزف بشرى سارة للمواطنين

نبيل الحلفاوي

"الحلفاوي": شخصية وحيدة إذا ذكر اسمها لا تهاجم

صورة من الفيديو

جريمة قتل تهز القطامية.. والسبب صادم

الدولار

أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

صلاح

سر تغيير صلاح لصورته على إنستجرام بهذه الصورة الغريبة

مرتضى

مرتضى يهين شيكابالا بعد بيانه المحرج

أوفير دافيدزا

محترف مصري يتفاجأ أن زميله بالفريق صهيوني .. ماذا فعل؟

المرأة المصرية

مفاجأة غير سارة لنساء مصر تكشفها الـ"بي بي سي"

منزل المتهم

محامي ضحايا دمياط يكشف مفاجآت مثيرة عن القاتل

نقابة التجاريين

"التجاريين" تكشف تفاصيل حريق مقرها برمسيس

علام: استهداف المساجد فى الإرهاب فكر ظلامى عبثى

الحياة السياسية

شوقى علام مفتى الجمهورية
علام

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السفيرالبريطانى لـ"الشربينى": "الكبير كبير"

#

خبير ألماني: لابد من إغلاق المساجد المتطرفة

#

"الأزهر" ينعى شهداء القوات المسلحة بسيناء

#

3 أبحاث لمكافحة الإرهاب في جامعة أسيوط

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص تعازيه  لضحايا التفجير الانتحارى الإرهابى  الذى وقع بأحد  مساجد  بلدة كوندوجا بدولة نيجيريا،  ما أسفر  الهجوم عن استشهاد 7 من المصلين وإصابة أكثر من 10 آخرين كانوا داخل المسجد.

وقال علام في بيانه إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتكرر لدور العبادة وللأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وشدد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكل ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكل دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انقلاب يوليو .. من هنا بدأ الانهيار

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وصف غريب من أسامة كمال لرقصة كيكي
» نقل مطربة شهيرة للمستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة
» وقف تجربة "الفياجرا للنساء" بعد تسببها في وفاة 11 طفل
» القضاء يثبت تورط "ملكة سناب شات" في مقتل صديقها
» رجل فتح قبرًا وقرر إحياء الميت الذي به فكانت نهايته مأساوية
» زوج ممثلة إباحية يطلب الطلاق: أصلها خانتني
» غضب من مبابي بعد أن تجاهل "صلاح" و "ميسي"
» بأمر الطب .. رونالدو يملك قوى خارقة
» ابنة ترامب تغلق شركتها بعد تهم باستغلال منصب والدها
» شركة تمنح عمالها 3 أيام إجازة أسبوعيا وكانت النتيجة مفاجأة
» برشلونة يضحك على "روما" ويضم الجناح الطائر

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى
محمود بديوي، الرابع مكرر في الثانوية العامة "أدبي"
مخدرات