"فيس بوك" يتعهد بعدم اختراق انتخابات الكونجرس فى نوفمبر المقبل

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وكالات : حنان حمدتو

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قالت شركة "فيس بوك" إنها تستخدم مجموعة من التقنيات منها الذكاء الاصطناعي للتصدي لأي عناصر روسية أو غيرها، ممن يستخدمون أساليب خداعية ومعلومات كاذبة للتأثير على الرأي العام، كما أنهم يتوقعون مثل هذه الأشياء على شبكة التواصل الاجتماعي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر.

وأضافت الشركة فى بيان لها، أنها لن تحذف منشورات لمجرد أن محتواها غير صحيح، وتواجه فيس بوك انتقادات حادة بشأن كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي تقول وكالات المخابرات الأمريكية إنها خضعت لتأثير الحكومة الروسية من خلال أساليب منها وسائل الإعلام.

ولم تهدأ حدة الجدال رغم اتخاذ فيس بوك خطوات منها استخدام آلية جديدة تظهر كل الإعلانات السياسية التي تنشر على فيسبوك وجهود جديدة للتدقيق بهدف تعريف المستخدمين بالأكاذيب الواضحة.

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