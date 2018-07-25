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النقض تنهي قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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جرائم القتل

ناجي شحاتة

احداث السفارة الامريكية

السفارة الامريكية الثانية

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الدائرة (د) برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتى وقعت أحداثها فى 22 يوليو 2013

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد أيضًا فى القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، من بينها، تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، إصابة آخرين والإتلاف العمدى وتخريب مبان ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حيازتهم الأسلحة.

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